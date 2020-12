Game of the Year: de lijst van Boyd

Het was weer een bewogen jaar, waarin we veel niet mochten en wij dus met z’n allen wat meer tijd over hadden voor games. Het is ook een jaar waarin ik zelf niet veel nieuwe spellen heb gespeeld, omdat ik braaf aan het wachten was op de PlayStation 5…die ik dit jaar helaas niet meer zal kunnen scoren. Toch is het mij gelukt om een top 5 van de beste games op te noemen die in 2020 zijn uitgekomen én die ik zelf (uitvoerig) heb gespeeld. De lijst zal wat anders zijn dan die van anderen, maar dat maakt het juist leuk!

5. Marvel’s Avengers

In mijn review was ik gematigd enthousiast over Marvel’s Avengers en objectief gezien ben ik dat nog steeds. Toch ben ik het spel blijven spelen na mijn oordeel, iets wat de kwaliteit van het spel toch complimenteert. Ik zie langzaamaan dat er nieuwe content wordt toegevoegd – waaronder Kate Bishop – en dat de grootste ergernissen en bugs eruit worden gepatcht. Helaas vallen de verkoopcijfers van het spel tegen, dus het is maar de vraag hoe lang het spel nog ondersteund zal worden. Ik ben in ieder geval van mening dat mensen veel te streng zijn over dit spel en dat als je een leuke looter beat-em-up zoekt, dit hét spel is om nu te spelen.

4. Cyberpunk 2077

Ik begrijp het compleet als Cyberpunk 2077 dé teleurstelling van het jaar is voor vele mensen. Veel van de beloofde features zijn niet terug te vinden, de open wereld voelt leeg aan in vergelijking met bijvoorbeeld GTA én de game is extreem buggy op consoles. De rij met teleurstellingen is immens. Toch geniet ik enorm van Cyberpunk 2077: de wereld is prachtig, het verhaal is boeiend, de dialogen en de personages zijn bizar realistisch en trekken je helemaal in de wereld van Night City. Ik geloof dat Cyberpunk 2077 een goed spel is dat geweldig kan worden, als CD Projekt dezelfde liefde geeft met patches en DLC’s als bij The Witcher 3. Toch staat hij nog niet in mijn top 3, vanwege de genoemde problemen die niet genegeerd kunnen worden. Mijn eerste in de top 3 is….

3. Mount & Blade: Bannerlord

Technisch gezien is het spel nog niet uitgebracht – het gaat om een Early Access – maar het is al wel speelbaar sinds maart 2020. Mount & Blade: Bannerlord is het vervolg op Warband, dat 10 jaar geleden werd uitgebracht op PC (en een vreselijke port kreeg op de toenmalige generatie consoles). Bannerlord is dé ultieme middeleeuwensimulator, waarin jij als speler moet overleven in een wereld met fictieve koninkrijken. Je kan jouw eigen leger vergaren, oorlog zoeken met facties, een eigen land stichten en zelfs koning worden over een heel koninkrijk. Het grootste deel van het spel speelt zich af als een realtime strategiespel op een landkaart, maar veranderd naar een third person actiespel als je een stad of gevecht in gaat. Het is een zeer uitgebreid spel met overweldigende mogelijkheden, maar op dit moment is het spel wel erg buggy en zijn veel mogelijkheden nog zeer gelimiteerd. De Turkse ontwikkelaar Taleworlds is in ieder geval wel druk bezig om de problemen op te lossen, dus ik hou het spel goed in de gaten!

2. Baldur’s Gate 3

Als je van D&D en Larian Studios houdt, is Baldur’s Gate 3 het perfecte spel voor jou. De nieuwste RPG van de Vlaamse studio kwam dit jaar uit als Early Access op Steam en hoewel de prijs behoorlijk is – 60 euro voor een onvolledig spel is naar mijn idee wel erg veel geld -, heb ik er geen moment spijt van gehad. Dit is een spel waar je uren en uren in kan steken met meerdere vrienden en is voor mij hét ultieme Dungeons and Dragon spel op een computer. Baldur’s Gate 3 is nog niet volledig (Alleen Act 1 is beschikbaar) en nog vol met bugs en performance problemen, maar ik kan niet wachten totdat dit spel volledig wordt uitgebracht. Dit was één van mijn favoriete spellen van dit jaar! De nummer 1 gaat echter naar….

1. Nioh 2

In vrijwel alle opzichten een beter spel dan zijn voorganger, Nioh 2 is een geweldig actie-avonturenspel en een waardige tegenhanger van de Souls-games. Snelle actie, mooie werelden, een boeiend verhaal en een hilarische multiplayer. Als je een fan bent van de Soulborne games is Nioh 2 een must-have om te spelen en daarom ook mijn definitieve nummer 1 van 2020!