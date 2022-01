Game-industrie boekte een nieuw recordomzet in 2021

De game-industrie heeft afgelopen jaar wederom een recordomzet geboekt. In totaal werd er namelijk 159 miljard euro (180 miljard dollar) binnengeharkt.

Dit meldt analyzebureau Newzoo, dat in 2020 overigens een wat lagere omzet had verwacht. Dit vanwege het feit dat in 2020 vele lockdowns waren en deze groei exceptioneel was. Toch wist de industrie nog een kleine omzetverhoging (1,4 procent) te realiseren.

Mobile gaming blijft overigens de grootste met meer dan de helft (52%) van de omzet, gevolgd door consoles (28%) en PC (20%). Overigens verwacht het bedrijf dat de omzet van de industrie in 2024 zal stijgen tot een verbluffende 218 miljard dollar. Check voor alle grafieken even de website van Newzoo, als je dat interessant vindt.