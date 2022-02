Game director van The Witcher 3 start zijn eigen studio

Game director van The Witcher 3, Konrad Tomaszkiewicz, heeft zijn eigen studio geopend. De studio heet Rebel Wolves.



Rebel Wolves is een gloednieuwe studio dat bestaat uit mensen die hebben gewerkt aan The Witcher reeks, Thronebreaker, Cyberpunk 2077 en Shadow Warrior 2. In het artikel van Gamesindustry.biz ging Konrad Tomaszkiewicz verder in detail over de studio.

Tomaszkiewicz gaf aan dat zijn team en hij trots zijn op hun vorige projecten. Hij zei wel dat zij wouden experimenteren met storytelling in video games. Vooral omdat zij alle beslissingen kunnen maken, zonder higher ups die daar invloed op hebben.

“We’re proud of our past achievements, but we’re hungry for more,” Tomaszkiewicz says. “We want to experiment, push the envelope, discover new ways for telling stories in the video game medium. We felt that starting a new company, where we call all the shots, will give us the freedom to take the necessary risks to fulfil these ambitions.”, aldus Tomaszkiewicz.

Zij willen het gevoel van pen and paper RPG’s recreĆ«ren, waarin jouw opties eindeloos zijn en de wereld reageert op de keuzes die jij maakt. De studio streeft ernaar om een dark fantasy RPG te gaan maken. Het lijkt er ook op dat de studio goede bedoelingen heeft en daadwerkelijk is ontstaan uit een passie voor gaming. Zo heeft Tomaszkiewicz aangegeven dat zij zowel grote, als kleine games willen maken, diversiteit willen hebben in het team en geen trends gaan implementeren zoals NFT’s.