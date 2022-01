Game Changers gamet dit jaar voor stichting Energy 4 All

Game Changers Nederland is een initiatief wat jaarlijks een gamemarathon organiseert voor een goed doel. Het team bestaat een club enthousiaste gamers en zij zullen, in het weekeinde van 11 t/m 13 februari, drie dagen lang gamen om geld op te halen voor stichting Energy 4 All.

De games die gespeeld worden tijdens de gamemarathon lopen uiteen van Mario Kart tot Dark Souls. De studio is geheel coronaproef gebouwd, zodat er met maximaal drie personen tegelijkertijd gegamed kan worden. De aanwezige gamers zijn daarnaast zeker niet te beroerd om challenges uit te voeren in ruil voor geld. Een aantal voorbeelden zijn onder andere het eten van hete pepers, stroomschokken krijgen tijdens het gamen, zichzelf laten harsen op bijzondere plekken en gamen met maar één oog.

Tijdens de gamemarathon van Game Changers zal stichting Energy 4 All centraal staan. Deze stichting zet zich in om energiestofwisselingsziekten meer bekendheid te geven en zo snel mogelijk een medicijn te vinden om deze ziektes te stoppen.

De gaming marathon zal op vrijdag 11 februari om 12.00uur van start gaan en eindigt op zondag 13 februari om 23.59uur. Tijdens deze dagen zijn er een groot aantal aan gesponsorde games, goodies, hardware, merchandise te winnen voor een ieder die doneert. Er zijn zelfs een PlayStation 5, Nintendo Switch en een Xbox Series S te winnen.

Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door grote partijen zoals onder andere Nintendo, MSI, Xbox en Activision. Al deze prijzen zullen verloot worden onder de donateurs en tevens zullen er een aantal interessante veilingen plaats vinden van toffe en zeldzame gamingcollectibles. Voor een compleet overzicht van alle prijzen, kun je een kijkje nemen op de website van Game Changers: www.GCNL.one

In 2016 organiseerde Game Changers zijn eerste gamemarathon. Sindsdien is het een jaarlijks terugkerend evenement geworden waarbij er ieder jaar een nieuw goed doel gesteund wordt. Zo werd er vorig jaar ruim 5.000 euro opgehaald voor het Nationaal Ouderenfonds.

Wie benieuwd is kan een kijkje nemen op de website, of op social media: @GameChangersNederland (Twitch, Facebook, Instagram en YouTube).

Wil jij ook helpen? Dat kan door te doneren voor stichting Energy 4 All!