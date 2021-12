Fysieke versie GTA: The Trilogy met twee weken uitgesteld

Rockstar neemt de problemen van gelukkig wel serieus. De remasters van drie klassiekers zijn niet het schoolvoorbeeld van hoe je oudere games opnieuw uit kunt brengen. Daardoor heeft de ontwikkelaar besloten om de fysieke versie ervan uit te stellen.

De PlayStation 4 en Xbox One (en natuurlijk ook PS5 en Xbox Series) versies zullen nu op 17 december verschijnen en eigenaren van de Switch zullen tot volgend jaar moeten wachten om met de fysieke versie aan de slag te kunnen.

“De releasedatums voor de fysieke versies van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zijn gewijzigd”, tweette het bedrijf. “Xbox Series X / Xbox One en PS4 komen nu uit op 17 december. De Nintendo Switch-versie komt begin 2022.”

GTA The Trilogy verscheen vorige maand, maar kende een behoorlijke stroeve lancering. De games kende zo veel bugs dat het voor vele zelfs onspeelbaar werd. De PC-versie werd zelfs uit de digitale winkel van Rockstar gehaald, maar is ook alweer enigszins terug (inclusief de vele bugs).

Hebben jullie de Trilogy al een poging gegeven? En wat zijn jullie ervaringen er tot nu toe mee? Laat het ons vooral weten in de reacties!