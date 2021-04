Fysieke release van Blasphemous Deluxe Edition op 29 juni

Sold Out kondigt vandaag aan dat de fysieke versie van de brute actie-platform game Blasphemous Deluxe Edition op 29 juni naar de PlayStation 4, de Xbox One en de Nintendo Switch komt.

Blasphemous Deluxe Edition, uitgebracht in samenwerking met Team17 en The Game Kitchen, bevat een fysieke kopie van de volledige game plus een reeks aanvullende digitale en fysieke content, waaronder:

● Digitale Soundtrack van 32 tracks

● Digitaal Artbook van 195 pagina’s

● Digitale Comic

● ‘Alloy of Sin’ en ‘Golden Burden’ In-Game Character Skins

● Stickervel

● 180 x 290mm Poster van Cvstodia

“We zijn verheugd om opnieuw samen te werken met Team17 om deze fysieke deluxe Blasphemous editie te leveren”

, aldus Katie Clark, Senior Product Manager bij Sold Out.

“Of je nu al een fan bent van de game of voor het eerst in de nachtmerriewereld van Cvstodia wilt duiken, Blasphemous Deluxe Edition biedt spelers een aantrekkelijk fysiek pakket om aan hun verzameling toe te voegen.”

Blasphemous Deluxe Edition is vanaf 29 juni verkrijgbaar op PlayStation®4, Xbox One en Nintendo Switch