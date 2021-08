Future Games Show tijdens de Gamescom

De Future Games Show zal dit jaar ook tijdens de Gamescom worden gehouden. Tijdens deze show zullen er maar liefst 40 aankondigingen zijn!

De Future Games Show zal tijdens de digitale Gamescom worden gehouden op 26 augustus om 22:00 onze tijd. We kunnen dus veertig aankondigingen verwachten en uitgevers Frontier Developments, Team17, Koch Media en Tripwire Interactive hebben laten weten van de partij te zijn.

Uiteraard zorgen we tegen die tijd dat je de gehele show hier live kunt volgen! Leuk detail is dat Maggie Robertson (Lady Dimitrescu) en Aaron LaPlante (The Duke) uit Resident Evil Village de presentatie voor hun rekening zullen nemen.