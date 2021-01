– Op 2 februari gaat Apex Legends Season 8 – Mayhem van start. Vanaf dat moment worden de Apex Games versiert door Walter “Fuse” Fitzroy, de huurling van Salvo, samen met zijn explosieve gevoel voor humor. Fuse heeft alles opgeofferd om mee te spelen en zaait chaos in de Arena als nooit tevoren.



De Passive-, Tactical- en Ultimate vaardigheden van Fuse zijn absolute knallers in Season 8 – Mayhem:

• Passive: Grenadier – De mechanische arm van Fuse gooit granaten verder, sneller en nauwkeuriger. Fuse kan ook meer granaten per inventaris-plek stapelen dan andere Legends.

• Tactical: Knuckle Cluster – Laat een clusterbom afgaan die minischokmijnen in het rond laat vliegen.

• Ultimate: The Motherlode – Haal de raketwerper genaamd “Wally” tevoorschijn om een raket af te vuren die het doelwit omringt in een ring van vlammen.

In Season 8 vind je tevens een vernietigende map-update van Kings Canyon, een gloednieuwe battle pass, het debuut van het 30-30 Repeater-geweer en voor het eerst in de geschiedenis: gouden magazijnen die je opgeborgen wapens gevechtsklaar houden. De competitie om roem, rijkdom en glorie in de Apex Arena wordt heviger op 2 februari met de release van Season 8 – Mayhem op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en PC via Origin en Steam.