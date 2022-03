Frontier kondigt F1 Manager 2022 aan

Planet Coaster-ontwikkelaar Frontier Developments heeft laten weten aan F1 Manager 2022 te werken. De game wordt in de zomer verwacht voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.

In de game nemen spelers de rol van teambaas op zich en is het aan jouw de taak om met je coureurs, medewerkers en fans het kampioenschap binnen te halen. De game moet volgens Frontier een uitdaging bieden voor zowel nieuwe als die-hard F1-fans.

PC-eigenaren kunnen de game al via Steam op hun verlanglijstje zetten en daar valt nog meer informatie over de game te lezen. Zo staat er vermeld dat de game uit diverse onderdelen bestaat. Zo kun je in de carrière modus een team opbouwen en deze proberen te laten domineren.

Hiervoor krijg je de beschikking tot een eigen hoofdkantoor, waar er diverse lastige keuzes voor je op je bureau liggen. Je bepaalt namelijk, tussen de races door, hoe jouw team verdergaat en kunt ook personeel scouten waarmee je een voorsprong kunt opbouwen.

Daarnaast staat er ook een fabriek voor je klaar, waarin je onderdelen kunt ontwikkelen en aan de perfecte F1-wagen kunt werken. Ook de hele strategie voor tijdens de race ligt in jouw handen. Denk hierbij aan het bandenmanagement, maar ook de pitstopstrategie en de communicatie met je coureurs. Volgens de pagina van Steam worden races net zoals op TV uitgezonden.