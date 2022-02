FRONT MISSION 1st: Remake zegt ons niet zoveel

Square Enix kwam plots voorbij met deze remake van FRONT MISSION. Een oldschool game uit de jaren 90.

Tactische RPG alleen in Japan

FRONT MISSION werd in 1995 exclusief in Japan uitgebracht op de Super Famicom en later als port op de PlayStation. Gelukkig verscheen er een Nintendo DS versie die ook in de rest van de wereld te spelen was. Door dit korte geschiedenislesje is het voor ons in Nederland dus niet zo verwonderlijk dat we FRONT MISSION niet kennen.

De origineel ziet er tof uit, dus hopelijk komt Square Enix gauw met meer beelden. Aan deze korte teaser hebben we eigenlijk nog niet zoveel. FRONT MISSION 1st verschijnt in 2022, en FRONT MISSION 2 verschijnt ‘later’.