FromSoftware maakt games niet zo maar moeilijk

De games van FromSoftware kunnen soms behoorlijk pittig zijn, maar dit heeft een andere reden dan je zou verwachten.

Volgens director Hidetaka Miyazaki “forceert” FromSoftware niet een dergelijke moeilijkheidsgraad, maar wil dat spelers aangemoedigd worden en “tegenspoed overwinnen.” De director verwacht overigens dat er meer spelers Elden Ring uit zullen spelen, in tegenstelling tot de Dark Souls-games.

“We proberen niet om moeilijkheden te forceren of dingen moeilijk te maken omwille van. We willen dat spelers hun sluwheid gebruiken, het spel bestuderen, onthouden wat er gebeurt en leren van hun fouten. We willen niet dat spelers het gevoel krijgen dat het spel oneerlijk bestraft, maar dat er een kans is om een ​​moeilijke ontmoeting te winnen en vooruitgang te maken.

We begrijpen dat Souls-achtige games regelmatig worden geassocieerd met onmogelijke moeilijkheidsgraden met hoge instapgraad. Maar we proberen de spellen zo te ontwerpen dat de cyclus van het herhaaldelijk proberen om deze uitdagingen te overwinnen op zich plezierig is. Dus we hopen dat het met Elden Ring en de nieuwe opties die het biedt, in dat opzicht een succes zal worden.”

In Elden Ring hebben spelers meer vrijheid om door de wereld te reizen en kunnen ze later terugkeren naar een bepaalde uitdaging, waardoor de speler in een rustiger tempo door het spel komt. Dit betekent niet dat het spel gemakkelijker zal zijn, aangezien Miyazaki zei dat FromSoftware niet opzettelijk heeft geprobeerd de moeilijkheidsgraad van het spel te verlagen, maar hij heeft wel het gevoel dat “meer spelers het deze keer zullen afmaken.”

“De speler heeft meer keuzevrijheid om hun aanpak te dicteren tegen bijvoorbeeld de veldbazen in de bovenwereld en hoe ze stealth gebruiken in verschillende situaties”, zei hij. “We hebben zelfs het aantal hoepels verminderd waar je doorheen moet springen om ervan te genieten in multiplayer. Dus we hopen dat de spelers het idee om hulp van anderen te ontvangen omarmen.

“We ontwerpen [onze] games om uitdagend en toch bevredigend te zijn, wat in Elden Ring heel goed intact zal blijven. Maar we willen dat spelers zich concentreren op het gevoel van avontuur dat de game biedt. We hopen dat spelers het simpele plezier van verkenning ontdekken tijdens het spelen en dat ze het op hun eigen manier in hun eigen tempo kunnen benaderen.”

Elden Ring verschijnt op 25 februari voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.