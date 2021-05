Free-to-play Tom Clancy’s The Division: Heartland aangekondigd

De nieuwe game in de Tom Clancy’s The Division-serie heet Tom Clancy’s The Division: Heartland en komt in 2021/ 2022 naar PC, consoles en cloud-platformen.

De lancering van Tom Clancy’s The Division in 2016 was de eerste volledig originele IP voor de Tom Clancy-serie sinds 2009 én brak meteen meerdere verkooprecords voor Ubisoft. De franchise zette vervolgens zijn ontwikkeling voort met Tom Clancy’s The Division 2, die uiteindelijk een van de meest succesvolle games van 2019 werd, en The Division 2: Warlords of New York, de meest actieve expansie voor de game.

“In de afgelopen 5 jaar is The Division uitgegroeid van een zeer ambitieus project bij Ubisoft, tot een wereldberoemde franchise die 40 miljoen unieke spelers bereikt,” legt Alain Corre, executive director van Ubisoft EMEA, uit. “We zijn erg trots op wat onze teams hebben bereikt met deze franchise en het geweldige universum dat ze hebben gecreëerd. Het potentieel en de diepgang hiervan stelt ons in staat om nieuwe en spannende content te verkennen die zowel trouwe langetermijnfans van The Division als nieuwe fans zal plezieren.”

Tom Clancy’s The Division: Heartland, een gloednieuwe free-to-play titel in het The Division-universum, wordt geleid door Red Storm Entertainment, een studio die al eerder nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van andere The Division-games, en komt in 2021-22 naar PC, consoles en cloud-platformen. Tevens komt The Division-franchise naar mobiele telefoons, waardoor het universum voor een nog breder publiek toegankelijk wordt.

Tot slot krijgt The Divison 2, als onderdeel van een update die eind 2021 verschijnt, tal van gloednieuwe content, waaronder een geheel nieuwe gamemodus en nieuwe methoden om te levelen. Ubisoft Massive, met steun van Ubisoft Boekarest, leidt de ontwikkeling van deze nieuwe content. Meer details over deze nieuwe update volgen later.