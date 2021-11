Forza Horizon 5, It Takes Two en meer naar Xbox Game Pass

Xbox Game Pass krijgt ook deze maand weer een aantal top games. Deze maand staat onder andere de release van Forza Horizon 5 gepland, maar ook It Takes Two, GTA San Andreas en meer games komen naar de service van Microsoft.

Op 2 november zal eerst Minecraft naar Xbox Game Pass voor de PC komen, samen met Unpacking dat naar de console, PC en Cloud komt. Twee dagen later volgt de co-op game It Takes Two (PC, Xbox en Cloud) en Kill it with Fire (PC, Xbox en cloud).Football Manager (PC) zal op 9 november volgen, net als Forza Horizon 5.

Tot slot verschijnen op 11 november GTA San Andreas (de remaster op Xbox) en One Stop from Eden (PC en Xbox). Naast dat al deze games worden toegevoegd, zullen er ook een aantal games van Xbox Game Pass verwijderd worden, namelijk:

Final Fantasy 8 HD

Planet Coaster

Star Renegade

Streets of Rogue

The Gardens Between

Rive Ciry Girls

Zien jullie er interessante games tussen zitten? Zo ja, welke game(s) ga je in ieder geval een poging geven? Laat het ons weten in de reacties!