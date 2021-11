Forza Horizon 5 heeft al meer dan 4,5 miljoen spelers

Forza Horizon 5 is slechts een dag verkrijgbaar voor het grote publiek, maar weet nu al records voor Microsoft te verbreken.

Gisteren lieten we al weten dat het er al 1 miljoen gamers waren die de game voor al voor release spelen en nu de game voor iedereen speelbaar/ te koop is, is dat aantal behoorlijk hoger.

Phil Spencer laat namelijk weten dat de game op 9 november al 4,5 miljoen spelers kent. Een groot deel daarvan was al met de game bezig, dankzij de Premium Edition van de game. Nu is de game (standaard versie) niet alleen verkrijgbaar in de (digitale) winkels, maar ook speelbaar via Xbox Game Pass voor PC, console en cloud.

“We hebben jarenlang in Xbox geïnvesteerd, zodat meer mensen kunnen spelen”, zei Spencer in de tweet. “Met tot nu toe 4,5 miljoen spelers op pc, cloud en console, laat Forza Horizon 5 zien dat die belofte werkelijkheid wordt.” om op te merken dat dit de grootste lanceringsdag is voor een Xbox Game Studios-game tot nu toe, en het gelijktijdige piekaantal spelers is drie keer hoger dan dat van Forza Horizon 4. We hebben waarschijnlijk de Xbox Game Pass en geweldige recensies te danken”

Ook wij zij nog erg druk met het verkennen van de prachtige open wereld van Forza Horizon 5. Deel vier wist ons al aardig te verbazen, maar het vervolg lijkt daar toch weer een schepje bovenop te doen! Houd de site in de gaten voor de review!