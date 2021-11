Forza Horizon 5 heeft al meer dan 1 miljoen spelers

Forza Horizon 5 is alleen nog uit voor degene die een pre-order hebben geplaats, maar alsnog kent de game al een behoorlijk grote groep spelers.

Het is opmerkelijk dat er toch een hoop gamers waren die hun handen niet van de game af konden houden, gezien de game vanaf morgen ‘gratis’ via Xbox Game Pass te spelen is. Je moet echter wel de Premium Edition aanschaffen om eerder toegang tot de game te krijgen. Desalniettemin zijn de eerste reviews van de game erg positief, maar dat hadden we eigenlijk ook niet anders verwacht.

Via de Hall of Fame lijsten is er bekend dat de game inmiddels meer dan één miljoen spelers heeft en dat is echt niet slecht voor een game die pas over een dag officieel uit is. De serie is altijd al een favoriet bij fans geweest, dus het is bemoedigend om te zien dat Forza Horizon 5 zoveel spelers trekt, zelfs vóór de lancering op Xbox Game Pass. Het is vermeldenswaard dat de game ook een bestseller is op Steam en het afgelopen weekend veel spelersactiviteit heeft gezien.

Forza Horizon 5 is vanaf morgen voor iedereen verkrijgbaar voor de PC, Xbox One en Series-consoles.