Forza Horizon 5 heeft 60fps performance modi voor Xbox Series X en S

Forza Horizon 5 is op zowel de Xbox Series S als X in 60fps te spelen. Al is het nog niet helemaal duidelijk in welke resolutie.

Na de onthulling van Forza Horizon 5 tijdens de Microsoft/ Bethesda E3 persconferentie heeft Playground Games meer informatie over de nieuwe open wereld racegame vrijgegeven. In een uitgebreide FAQ bevestigt de ontwikkelaar dat er twee verschillende modi komen voor de Xbox Series X en S. De game draait standaard in 4K en 30fps op de Xbox Series X en 1080p en 30fps op de Xbox Series S. Er is echter wel een performance modus waardoor de game op beide platforms 60fps zal draaien, maar er staat niet bij in welke resolutie dat zal gebeuren.

Voor pc-eigenaren zijn er zelfs helemaal geen specs bekend, maar daarover zal Playground Games in de komende maanden meer informatie over vrijgeven. Tijdens de show van gisteren werd onthuld dat de game ray-tracing ondersteuning zal krijgen, maar alleen in de Forzavista modus. Dit is de modus waarin je alle voertuigen kunt bewonderen en een beetje kunt klooien. Het is niet duidelijk of ray-tracing uitgeschakeld wordt in de performance modi, maar dat is wel gebruikelijk.

De FAQ bevestigt overigens ook dat de game cross-play zal ondersteunen op alle platforms en dat spelers hun progressie kunnen overzetten van de ene naar de andere platform. Dit betekent inderdaad dat cross-progression is bevestigd. De game is overigens niet alleen in de Microsoft Store te koop voor pc, maar zal ook naar Steam komen.

Tot slot laat de FAQ weten dat er een Premium Edition van Forza Horizon 5 komt die spelers onder andere eerder toegang (5 november in plaats van 9) voor de prijs van 100 dollar (euro).