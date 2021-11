Forza Horizon 5 beleef beste ‘eerste week’ voor een Xbox-game

Op 9 november kwam het geanticipeerde vervolg uit op de populaire race-franchise van Microsoft. De vele video’s oogde al goed maar het is altijd maar afwachten hoe een game aanvoelt als je deze zelf speelt. Nu blijkt dat er heel erg veel mensen zijn geweest die Forza Horizon 5 hebben uitgeprobeerd.

Het Twitter-account van Forza Horizon 5 maakt bekend dat in de eerste week meer dan tien miljoen spelers de racegame hebben gespeeld! Een onwijs toffe prestatie. Volgens het bericht is dit de grootste lancering van een game op de Xbox tot nog toe. Wij zijn erg onder de indruk.

Spelers die de premium-editie hebben aangeschaft konden al een aantal dagen eerder beginnen. Dit zijn er naar verluid ook een miljoen geweest. Microsoft heeft de game ook een stuk toegankelijker gemaakt door deze vanaf dag één beschikbaar te maken via de Xbox Games Pass, waardoor abonnee houders zonder de game aan te schaffen ook konden spelen. Behoren jullie tot een van de tien miljoen die hebben gespeeld? Zo ja, wat vond je ervan? We horen het graag!

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021