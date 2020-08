Fortnite verwijderd uit App Store en Google Play Store

De razend populaire Battle Royale Fortnite is verwijderd uit de digitale winkels van iPhone- en Androidtoestellen, omdat Epic Games een eigen betalingssysteem is begonnen.

Het debacle begon toen Epic Games een nieuwe betalingsmethode begon aan te bieden in Fortnite op mobiele apparaten en V-bucks begon aan te bieden voor 20% goedkoper dan als je ze zou aanschaffen via de App Store. Standaard betalen ontwikkelaars 30% van de inkomsten die ontstaan uit in-app aankopen – zoals V-Bucks – aan Apple, aangezien dit in de voorwaarden staat voor het aanbieden van apps in de App Store. Door het aanbieden van een eigen betalingssysteem die buiten de App Store om gaat, brak Epic Games deze voorwaarden. Het officiële statement van Apple luidt als volgt:

Vandaag nam Epic Games de jammere stap om de richtlijnen van de App Store te breken. Die regels zijn van toepassing op elke ontwikkelaar en zijn er om gebruikers te beschermen. Het gevolg is dat de Fortnite app verwijderd is uit de App Store. Epic liet een feature toe in de app die niet goedgekeurd is door Apple, en deed dit met de bedoeling om de App Store richtlijnen met betrekking op in-app betalingen te breken.

Epic heeft reeds een decennium lang apps in de App Store en heeft voordeel gehaald uit onder andere de verschillende tools, testomgeving en distributie die Apple geeft aan alle ontwikkelaars. Epic ging akkoord met de App Store richtlijnen en we zijn blij dat het bedrijf een succesvolle business hebben opgebouwd. Dat zijn interesse nu ligt in het krijgen van een speciale regeling verandert niets aan het feit dat die richtlijnen er zijn om alle developers dezelfde kansen te geven en de winkel veilig te houden voor alle gebruikers. We zullen alles aan het werk stellen om samen met Epic Fortnite terug in de App Store te krijgen.