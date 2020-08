Fortnite op iOS en macOS krijgen niet het nieuwe seizoen

Epic heeft naar aanleiding van het conflict met Apple dat ze Chapter 2: Season 4 van Fortnite niet zullen uitbrengen voor de iOS- en macOS versie. Ook is het niet meer mogelijk om op iOS en macOS te spelen tegen spelers op andere platformen.

De afgelopen tijd is er een een fikse ruzie tussen Epic Games en Apple en er is zelfs een rechtzaak gaande, waaruit is besloten dat Fortnite voorlopig niet meer zal verschijnen in de App Store. Spelers die het spel op een macbook of iPhone hebben geïnstalleerd kunnen het nog wel spelen, maar zullen dus geen toegang krijgen tot het nieuwe seizoen dat vandaag zal verschijnen. Ook is het niet meer mogelijk voor iOS- en macOS spelers om gebruik te maken van de crossplay functionaliteit, wat betekent dat ze alleen tegen elkaar kunnen spelen en niet tegen andere platformen.

Het lijkt erop dat dit geschil nog lang gaat duren: Apple heeft aangegeven dat ze minstens acht tot tien maanden nodig zullen hebben om de rechtzaak voor te bereiden.