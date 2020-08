Fortnite mag niet terug in App Store van rechter, Microsoft steunt Epic Games

Het drama omtrent het verbannen van Fortnite uit de App Store van Apple heeft een nieuwe wending genomen, van nieuwe allianties tot een rechterlijke uitspraak!

Als je het gemist hebt: Fortnite werd twee weken geleden verwijderd uit de App Store omdat Epic Games een eigen betaalmethode introduceerde die buiten Apple om ging. Daarbij dreigt Apple zelfs de ontwikkelaarstools voor iOS af te nemen van Epic Games, zodat zij niet meer kunnen ontwikkelen voor iOS-apparaten. Er zijn inmiddels weer een aantal ontwikkelingen geweest in deze zaak.

Zo heeft Microsoft duidelijk gemaakt dat ze Epic Games steunen op het gebied van het afsluiten van het ontwikkelaarsaccount. Kevin Gammill, general manager van Microsofts Gaming Developer Experiences, geeft aan dat ontwikkelaars en gamers zouden lijden als Apple zou doorgaan met deze actie. De officiële verklaring van Microsoft luidt als volgt:

Als de Unreal Engine geen games op iOS of macOS kan ondersteunen, wordt Microsoft verplicht om te kiezen tussen het verlaten van zijn klanten en potentiële klanten op iOS en macOS, en overgaan op een andere engine bij het ontwikkelen van nieuwe games.

Het lijkt erop dat het Amerikaanse rechtssysteem het voorlopig eens is met de uitspraak van Kevin Gammill: de rechter heeft namelijk in een voorlopige besluit gesteld dat de ontwikkelaarstools beschikbaar moeten blijven voor Epic Games, omdat de overeenkomst omtrent het toebehoren van deze tools niet geschonden is. Apple Insiders geeft aan dat de rechter het volgende zei:

Epic Games en Apple zijn vrij om elkaar aan te klagen, maar hun dispuut zou geen ravage bij omstanders moeten aanrichten.

Wel heeft de rechter voorlopig besloten dat Fortnite niet terug mag in de App Store. Epic Games heeft niet kunnen bewijzen dat het bedrijf onherstelbare schade lijdt van deze beslissing en dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Daarbij geeft Epic zelf aan dat ze het probleem kunnen oplossen door het betalingssysteem terug te trekken.

Voorlopig verliest Epic Games dus niet hun ontwikkelaarsaccount, maar blijft Fortnite wel voorlopig verbannen uit de App Store. Op 28 september zal de zaak verder gaan. Hoe gaat het aflopen?