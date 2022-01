Fortnite komt via cloudgamingservice Geforce Now terug naar iOS

Fortnite zal vanaf volgende week weer speelbaar zijn op iOS-apparaten, dankzij Geforce Now.

Nvidia heeft namelijk aangekondigd dat ze samen met Epic Games aan een touch-vriendelijke versie van Fortnite voor mobiel via de cloud. Deze manier van besturen is nieuw voor Geforce Now en Nvidia is nog steeds van mening dat pc-games beter met een controller gespeeld kunnen worden op mobiele apparaten. Toch denkt het nieuwe manieren voor spelers te kunnen bieden en is dan ook druk om voor andere games touchcontrols te maken.

Mocht je geïnteresseerd zijn, kun je jezelf hier opgeven voor de beta van de cloudversie van Fortnite.

De Battle Royale van Epic Games werd in 2020 van de Apple Store verwijderd door ruzie over geld. Epic Games wilde namelijk niet dat Apple 30% van alle verkopen inde en bedacht een manier om dit te omzeilen. Echter was Apple hier niet van gediend en belandde beide partijen in de rechtszaal.

Aangezien Nvidia de cloudversie via de Safari-browser op iOS-apparaten draait, voldoet deze aan alle eisen van Apple en kan die hier geen stokje meer voor steken.