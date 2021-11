Fortnite gaat offline in China

Vanaf 15 november zal Fortnite niet meer te spelen zijn in de Volksrepubliek China.

Het is erg lastig voor westerse ontwikkelaars om games uit te brengen in China, wegens de manier waarop bedrijven daar te werk kunnen gaan. In het geval van games zwaait Tencent daar de scepter; buitenlandse bedrijven mogen alleen in samenwerking met hen opereren in China.

De afgelopen drie jaar had Epic Games dit goed voor elkaar: er was een aangepaste versie van Fortnite beschikbaar in China, die was goedgekeurd en werd uitgegeven door Tencent. Het lijkt er echter op dat Epic Games uit de gratie is gevallen, want de Chinese website van Fortnite geeft aan dat de servers in China vanaf 15 november offline gaan.

De reden hierom is niet officiƫel bekendgemaakt, maar een prominente Fortnite speler beweert op Twitter dat Tencent niet genoeg verdiende aan Fortnite. Het draaiende houden van de servers zou te kostbaar zijn. Ook werd de spelersbasis gelimiteerd wegens de strikte regels om dit spel te spelen in China: zo mochten spelers van onder de 18 jaar alleen maar tussen 20.00 en 21.00 in het weekend Fortnite spelen.

Of Fortnite ooit nog beschikbaar gaat worden in China, is onbekend. Zolang Tencent er geen brood in ziet, zal ik echter niet gebeuren.