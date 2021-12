Wederom gaat Fortnite een crossover krijgen met een bekend IP. Deze keer is het de beurt aan The Matrix.

Op de Twitteraccount van de game worden al korte clips getoond van de nieuwe content. Zo is er een emote waarbij de speler de beroemde Bullet Time Dodge van Neo uitvoert. Deze is nu te koop in de in-game winkel van het spel. Traditiegetrouw zou je ook verwachten dat er specifieke skins, wapens en andere emotes van de Matrix zullen verschijnen. Dit is echter nog niet bevestigd.