Fortnite Chapter 2 eindigt in december

Het tweede seizoen van Fortnite eindigt, zoals verwacht, in december. Op de 4e van de maand kunnen spelers deelnemen aan het speciale evenement wat ‘The End’ wordt genoemd.

Een seizoensfinale moet natuurlijk wel spectaculair zijn, en dat lijkt het ook te worden. Spelers kunnen in groepen van maximaal 16 spelers het opnemen tegen de Cube Queen, om zo het lot van het eiland te bepalen. Officieel begint ‘The End’ om tien uur ‘s avonds, maar het is mogelijk om een half uur eerder in te loggen. Op dat moment is de playlist namelijk al beschikbaar.

Spelers moeten er wel snel bij zijn, het is namelijk een eenmalig evenement is niet later opnieuw te zien. Epic meld ook dat ze spelers een bonus van 225.000 XP geven als ze vóór het einde van het seizoen nog inloggen, welke op 3 december afloopt. Lukt het je om het evenement bij te wonen, dan krijg je een speciaal laadscherm, om zo terug te kunnen kijken op een mooi seizoen.

Voor je te laat bent, denk aan de volgende punten voor het seizoen is afgelopen, je kunt hier namelijk niets meer mee na 4 december: