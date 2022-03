Fortnite brengt al 50 miljoen dollar op voor Oekraïne

Epic Games heeft sinds 20 maart een actie in Fortnite, namelijk alle inkomsten die het populaire spel tot 3 april maakt, wordt naar humanitaire hulp in Oekraïne gedoneerd.

In nog geen drie dagen tijd heeft het spel al ruim 50 miljoen dollar opgehaald. Ook is het sinds deze week niet meer mogelijk om dingen te bouwen in de games, maar draait het echt om de strijd in plaats van de tactiek en snelheid van bouwen.

As of today, we’ve raised $50 million USD together in humanitarian relief funds to support people affected by the war in Ukraine.

To see more about how the funds are being distributed visit https://t.co/aexRh7ZEWQ pic.twitter.com/IETgljrXV8

— Fortnite (@FortniteGame) March 22, 2022