Het leek er even op dat we Forspoken in mei zouden kunnen gaan spelen. Echter is de releasedatum vandaag een flink aantal maanden opgeschoven.

De nieuwe releasedatum is namelijk 11 oktober geworden. Dit nieuws werd gedeeld op de officiƫle Twitter-pagina van de game. Ontwikkelaar Luminous Productions geeft aan dat deze extra tijd nodig is om het spel goed op te poetsen.