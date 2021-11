Forge modus en singleplayer co-op Halo Infinite verschijnen nog later

343 Industries heeft het eerste in-game seizoen van Halo Infinite verlengd, maar dat betekent niet dat er iets verandert in de releaseperiode van de Forge modus en de singleplayer co-op.

Er was eerder al bekendgemaakt dat deze modi pas na de lancering zouden verschijnen, maar blijkbaar moeten spelers nog iets langer geduld hebben voor ze er mee aan de slag kunnen.

Season 1 van de game is namelijk verlengd tot mei 2022 en de singleplayer co-op en Forge modus staan nog steeds voor dezelfde in-game seizoen gepland, respectievelijk Season 2 en 3. Dit heeft overigens te maken met het feit dat deze modi een onderdeel vormt van de seizoenen.

343 Industries’ Joseph Staten meldt namelijk het volgende erover:

“Toen we het hadden over campagne-co-op en Forge, zei ik dat het ons doel is om campagne-co-op in seizoen 2 uit te brengen en ons doel is om Forge met seizoen 3 uit te brengen. Ja, we verlengen seizoen 1. Dus ons doel blijft nog steeds wat ik eerder zei, namelijk om campagne co-op te leveren met seizoen 2 en Forge met seizoen 3. Maar dat blijven doelen. Dat blijven doelen. En we kunnen ons nu niet binden aan harde datums, want zoals we’ Zoals we zien met deze multiplayer-b├Ęta, kunnen andere dingen voor ons opschuiven in de prioriteitsstapel.”



Halo Infinite is vanaf 8 december verkrijgbaar voor de PC, Xbox One en Series-consoles. De multiplayer is overigens al sinds eerder deze week te spelen.