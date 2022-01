Forever Skies aangekondigd door nieuwe ontwikkelaar

Ontwikkelaar Far From Home heeft Forever Skies aangekondigd.

In Forever Skies bouwen spelers hun eigen luchtvaartuig. Daarmee verkennen ze de ruïnes van een door virussen en klimaatrampen geteisterde aarde. De survivalgame moet ergens dit jaar in Early Access voor Steam lanceren als singleplayer-ervaring. Co-op verschijnt in een in een later stadium. Daarnaast is het ook de bedoeling dat Forver Skies op PlayStation 5 en Xbox Series X en S verschijnt.

Far From Home is een nieuwe Poolse studio die bestaat uit werknemers die voorheen onder andere aan Dying Light, Divinity: Original Sin en Outriders hebben gewerkt. Hieronder de eerste trailer.