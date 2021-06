For Honor, Darkest Dungeon en Backbone naar Xbox Game Pass in juni

Microsoft heeft laten weten welke games er deze maand naar Xbox Game Pass zullen komen. Zo zullen For Honor, Darkest Dungeon en Backbone naar de service komen.

Overmorgen zal For Honor naar de service komen voor zowel de cloud als console variant. Backbone volgt op 8 juni (de releasedag) en in de game speel je als een wasbeerdetective genaamd Howard Lotor die een beetje pech heeft. In de game, die zich afspeelt in een dystopisch Vancouver, stuit hij op iets ‘zo enorm dat het de hele samenleving zal doen schudden.’ De game bevat een cast van andere dieren en is een post-noir-avontuur.

Voor de cloud, console en pc komt Darkest Dungeon op 10 juni uit. Deze gotische roguelike turn-based RPG geeft je de taak om een ‚Äč‚Äčteam van helden te rekruteren, te trainen en te leiden door bossen, crypten en meer.

Ongetwijfeld zullen later deze maand meer games volgen, maar ook zullen er ook een aantal games de service op 15 juni gaan verlaten, namelijk:

Ace Combat 7: Skies Unknown (console)

Night Call (cloud, console en PC)

West of Dead (cloud, console en PC)

Wizard of Legend (cloud, console en PC)

Observation (cloud, console en PC)