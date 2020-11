Flashback-Nation: Assassin’s Creed Franchise part IV (Revelations)

In onze reis door de Assassin’s Creed franchise zijn we nu door het laatste hoofdstuk met Ezio als protagonist. Assassin’s Creed Revelations is ‘die ene met de bommen en boeken’.

Die ene met de boeken

Ja, AC Revelations is die ene met Ezio als redelijk oude man (grijze baard) en waarin hij op zoek is naar boeken. Dat klinkt niet heel erg spectaculair, maar het onderliggende verhaal is dat Altaïr (jeweetwel, van AC I) een bibliotheek op slot heeft gedaan en jij mag op zoek naar de sleutels. Die zoektocht brengt je naar Constantinopel (beter bekend als Istanboel) waar Niccolo Polo (ja, de vader van Marco) de sleutels heeft verstopt en daarbij boeken heeft gebruikt als hints om ze te vinden. In een zinderende zoektocht kom je erachter dat van de 5 sleutels, er eentje al in de handen van de templars is.

Tussendoor heb je steeds stukken met Desmond, de hedendaagse dude die steeds in de animus gaat en zijn verstopte herinneringen zijn die van Ezio. Desmond zit in een ‘mind-prison’ waar hij pas uitkomt als hij de game uit heeft gespeeld. In de tussentijd hoor je wel de stemmen van je maatjes in de echte wereld. Die weten je te vertellen dat je in een coma ligt.

Aan het eind van de game (SPOILERS) keert Ezio zich naar Desmond met een dialoogje die alleen maar kan omschreven worden als hartstikke tof! Daaruit blijkt dat Ezio veel beter doorheeft wat er gaande is, hij weet dat Desmond meekijkt. Hij weet niet hoe, maar hij weet dat het gaande is.

Bommen

In Revelations kom je in aanraking met de Turkse vleugel van de assassin’s creed. Daar krijg je vrij snel een aantal nieuwe gadgets, zoals je hookblade. Die helpt je makkelijker en sneller te klimmen en snel van dak tot dak te bewegen door ziplines te gebruiken. Ook brengen zij je op de hoogte van bommen. In een korte cursus leer je bommen maken, van rookbommen tot bloedbommen die ervoor zorgen dat je vijanden denken dat ze gewond zijn en in paniek raken.

Deze bommen zijn op zich leuk, maar het is tenenkrommend hoe alles werkt. Je moet ingrediënten vinden om de bommen te maken, die je alleen kan maken bij de daarvoor aangewezen plaatsen. Gelukkig kan je zonder al te veel moeite de game uitspelen zonder de bommen te gebruiken. Zelf hebben wij de bommen niet of nauwelijks (alleen in de missies waar het een voorwaarde is, de tutorial) gebruikt en het heeft ons nooit echt in de weg gezeten.

Hulpjes!

De hulpjes die je in Brotherhood opbouwt en die je bijstaan in je gevechten, heb je ook in Revelations. Gelukkig kan je nu wel vanaf het begin nieuwe vrijheidsstrijders werven die al snel zeer vaardige assassins blijken te zijn. Deze hulpjes maken het gevecht een stuk eenvoudiger en zullen soms zelfs de uitdaging helemaal wegnemen. Sterker nog, door deze hulpjes is alles erg makkelijk, maar stiekem ook wel weer leuk!

Bescherm de den

De ‘den’ is een soort clubhuis waar je assassins lekker even uit kunnen rusten of trainen (dat denk ik ten minste). Feitelijk is het de thuisbasis in de stad. Deze moet je eerst bevrijden van de templars, om die vervolgens te verdedigen. Dat verdedigen is iets wat ik uit mijn geheugen had verbannen, en ik weet ook weer waarom. Het is gruwelijk irritant! Je moet vanaf een dak andere daken bevolken met assassins die de aanstormende vijandige troepen in de straat moeten doden. Hierbij moet je rekening houden met de soort vijanden die er zullen zijn. Sommige zijn bijna immuun voor kruisbogen, maar die moeten juist weggewerkt worden door bommengooiers. Dit is een veredeld stukje tower defense game en het is iets dat de vaart uit de game haalt op een oninteressante manier.

Regelmatig zullen de templars een van je dens aanvallen en die moet je dan gaan verdedigen. Het is waarschijnlijk een beetje valsspelen, maar het is een stuk makkelijker en sneller om je gewonnen te geven, oftewel geen verdediging op te zetten. Dan zullen de templars de den weer innemen, en je spawnt ernaast.. Als je een beetje goed bent in de game, zoek je gelijk de captain op en stuur je daar een van je hulpjes op af. Ta-daa, de den is weer van jou! Het kost minder tijd en energie en de uitkomst is gelijk!

‘oordeel’

Wederom, een game van 9 jaar is niet eerlijk om met de kennis van nu te beoordelen. Als je toch de Ezio Collection op je PlayStation of Xbox hebt staan, dan raad ik het aan om Revelations te gaan spelen. Het heeft zeker een paar leuke elementen en je merkt duidelijk dat Ubisoft haar best heeft gedaan om te vernieuwen. Dat is ook echt wel gelukt, maar ik ben blij dat ze sommige elementen (dens verdedigen en bommen maken) hebben laten varen verderop in de franchise.

Persoonlijk vind ik Revelations wel degelijk een erg toffe game, maar eentje die het niet waard is om te veel moeite voor te doen. Gelukkig is er een eenvoudige mogelijkheid om alle Ezio games in een collectie aan te schaffen voor niet te veel geld. Daar heb je ook gelijk de erg goede AC II bij!

