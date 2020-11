Flashback-Nation: Assassin’s Creed franchise part III (Brotherhood)

Het duurde allemaal even, want er kwamen een aantal andere games tussendoor, maar we zijn weer een stapje verder. Samen met mijn vrouw spelen we alle Assassin’s Creed games opnieuw, volg hier onze belevingen!



Het is natuurlijk helemaal geen toeval dat het allemaal wat langer duurde. AC Brotherhood duurde veel te lang om in te komen. Het is een toffe game, maar pas vanaf een bepaald moment, alles wat daarvoor is, uhm, niet zo tof.

Ezio en z’n vriendjes

Brotherhood staat natuurlijk voor de brotherhood die Ezio samen met zijn medestrijders in het grote gevecht tegen het kwaad in de wereld sluiten. Hij is met een reeks bekenden uit de vorige game een clubje begonnen die samen tegen de slechteriken die de macht hebben vechten, vanuit de schaduw. Deze keer ben je vooral in Rome om daar de stad te bevrijden en daarmee gelijk een stuk van het oh zo belangrijke piece of Eden veilig te stellen. Je neemt het daarbij vooral op tegen de Borgia familie, die alles in de stad regeert met harde hand.

Ezio is gelukkig niet alleen in de strijd, hij heeft z’n maatjes bij zich. Helaas doet zijn oom niet meer mee en hij heeft een bijzonder goede reden (spoiler voor als je ‘m ooit wil spelen, dus laten we het hierbij). Wel doen de leiders van de fracties die je steeds helpen mee. De madame die de escorts runt, de opper-dief en de soldaat die de leiding over de knokploegen heeft. Verder doen er nog een paar mee, maar die hebben zodanig veel indruk gemaakt dat ik echt niet meer weet wie dat zijn.

Assassins for hire

Het allerleukste aan deze game is dat je een clubje assassins tot je beschikking hebt. Die kun je op nagenoeg elk moment uit de bosjes laten opduiken om een vervelende tegenstander stilletjes uit te schakelen. Deze mede sluipmoordenaars mag je eerst zelf bevrijden om ze dan te trainen door ze op missies te sturen of ze gewoon in te zetten in gevechten. Op deze manier is de game wel heeul erg makkelijk gemaakt, maar stiekem juist heel erg leuk!

Het werkt vrij simpel, je ziet een icoontje op de map en vermoord daar een paar soldaten die iemand lastig vallen. Diegene vraag je vervolgens om zich aan te sluiten en die blijkt een zeer vaardige moordenaar te zijn, maar gelukkig aan jouw kant. Per direct is diegene in te zetten en maakt hij/zij alles een stuk makkelijker. Zodra je meerdere hulpjes hebt, kan je die blijven inzetten en ze ‘herladen’ zichzelf lekker snel. Zo kan je zonder veel moeite veel missies voltooien zonder uit je verstopplek te komen!

Een dappere poging

De makers hebben een hele dappere poging gedaan om AC II met een aantal toevoegingen te maken. Dat is op zich aardig gelukt, maar de variatie aan missies in AC II is veel sterker. Ook in Brotherhood mag je aan de slag met missies voor Leonardo da Vinci, maar het voelt allemaal minder spectaculair. En daarmee bedoel ik ook de spectaculaire missies, ze missen gewoon een element dat het speciaal maakt.

Uit herinnering dacht ik te weten dat ik dit zeker een van de toffere games uit de franchise vond, maar dat is na het her-spelen niet meer het geval. De game is zeker niet slecht, zeker als je je bedenkt dat die precies 10 jaar oud is. Andere games uit die tijd zijn een stuk minder speelbaar (*ik heb de remastered versie uit de Ezio Collection gespeeld) en Brotherhood speelt prima. Geen gekke bugs of iets anders waardoor je je speelplezier verliest.

‘Oordeel’

Oordeel staat tussen aanhalingstekens omdat ik het niet eerlijk vind om een game uit 2010 te beoordelen met de kennis en ervaring van nu. De game heeft zeker leuke elementen en zou je zeker wel tevreden kunnen houden. De grote maar is dat het pas interessant wordt als je de hulpjes krijgt en die te pas en te onpas kan inzetten om het vuile werk voor jou op te knappen. Brotherhood is verder simpelweg niet interessant genoeg om nog een keer op te pakken. Als je terug in de tijd wil met Assassin’s Creed, ga dan AC II weer spelen. Die is erg goed, ook voor de standaarden die we nu gebruiken (wel met in het achterhoofd dat die al meer dan 10 jaar oud is). Brotherhood mag je gerust overslaan, daar mis je echt niet zoveel meer aan.

