Flashback-Nation: Assassin’s Creed Franchise Part II (Assassin’s Creed II)

In mijn reis door alle Assassin’s Creed games ben ik nu ‘pas’ door de tweede game heen. En man man man, wat een verschil met de eerste! Lees hier mijn bevindingen, wederom, dit is geen review, dit is gewoon een leuk item waarin we oude games spelen.

Ezio Auditore da Firenze

De verschillen met ACI zijn enorm, een van de grootste is dat Ezio veel meer karakter heeft in vergelijking met Altaïr. De Italiaan, geboren in een assassin’s familie is een eigenwijze dude die vrouwen belangrijker vindt dan de meeste dingen om hem heen. Dat is zo, totdat zijn vader en twee broers ten onrechte worden opgehangen, vanaf dat moment is het menens voor Ezio. Hij neemt het outfit van zijn vader en daarmee de eed van de creed en gaat op pad om iedere corrupte en nare leider naar het hiernamaals te brengen.

In een heerlijk uitgebreide reis kom je door Venetië, bij een jonge Leonardo da Vinci en uiteindelijk de paus. Voor degene die deze game nog niet hebben gespeeld en dat nog wel van plan zijn, zal ik spoilers overslaan. Wel wil ik zeggen dat het einde van de game ene erg toffe gebeurtenis met zich meebrengt, nadat je een bizarre eindbaas hebt verslagen..

Klimmen

Een van de meest kenmerkende elementen uit de AC serie is natuurlijk het klimmen. Ook hier is het verschil enorm, waar in ACI het klimmen overkomt alsof het moeite kost en dat Altaïr het eigenlijk niet wil, is het in ACII zo dat Ezio de gebouwen bijna op rent. Zeker na ACI is dat een enorme opluchting, zekar als je achterna wordt gezeten is het erg fijn om een gebouwtje op te rennen en dan in het enige hokje wat op de daken staat te schuilen, waar ze natuurlijk nooit zoeken..

De gameplay is natuurlijk lastig te beoordelen omdat ik de game nu minstens 3x helemaal heb gespeeld, waarvan de laatste 2x de remastered versie. Ik zou echt niet meer weten hoe de originele gameplay was, maar die van de remastered versie is erg soepel. Dat helpt een hoop in de game, want alleen al daardoor blijf je vrolijk doorspelen en lokt het mij uit om al die gekke dingen te verzamelen zoals veren die door de game heen zijn verstopt.

Variatie vs herhaling

Het is niet eerlijk om een game van ruim 10 jaar oud te meten aan de maatstaven van nu en een grote wereld betekent een hoop gekopieerde gebouwen en andere herhalingen. Nu klinkt dat als iets wat je totaal niet wil zien in een game, maar het is helemaal niet zo vervelend als dat het klinkt. Je zal een veel kleinere variatie aan eagle points zien, maar dat is oké. Ook is het niet erg dat de meeste NPC’s om de hoek weer op je staan te wachten in dezelfde kleren, dezelfde houding en in hetzelfde clubje staan te ‘kletsen’.

Ook hebben de missies niet zoveel variatie, maar laten je precies dat doen wat je het beste kan, rennen/klimmen of een moord plegen. Daardoor zal je vaak hetzelfde doen, maar het is niet zo erg als in ACI, waar je over de hele game 9x info verzamelen om vervolgens een moord te plegen. Als grapje hebben ze in ACII 1 missie gestopt waarin je de 9 luitenanten moet vermoorden. (Ook introduceert Mario Auditore zich met “It’s-a-me, Mario”).

Aanrader?

Ja! Een hele dikke aanrader. Het is geen moeilijke game, maar zeer vermakelijk. Ezio is een leuk personage om te volgen, misschien is hij wel degene die het meest als de echte assassin gezien wordt. De game is vrij eenvoudig op ieder platform beschikbaar als de ‘Ezio Collectie‘, waar ook nog eens Brotherhood en Revelations bij zitten. Daar lees je de volgende keer over!

