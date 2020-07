Fix voor game-breaking bug Paper Mario in de maak

Voor wie er nog niet bekend mee is; er is een bug ver in de game die jouw hele savefile corrupt kan maken, waardoor deze niet bruikbaar zou zijn. Nintendo weet er van en werkt aan de oplossing.

In het kort; Paper Mario moet een vijftal schurken verslaan om het kasteel en Peach te redden (zoals altijd). Het kan enkele uren duren voor je dit allemaal gedaan hebt, gezien de wereld best groot is. Tevens moet Paper Mario ook sterker worden, waar ook nog tijd in kan zitten. Het kan echter voorkomen dat je bij opgeslagen bestand bij de vijfde baas problemen veroorzaakt.

Op het Youtube-kanaal van NintendoUnity gaat in de onderstaande video dieper in op het probleem. Zo laten ze precies zien wat je niet moet doen om je savefile te redden. Let op, de video kan spoilers bevatten.

Om hier niet te veel spoilers te geven zal ik er niet te veel over vertellen. Spelers die rond het laatste gebied zijn kunnen zeker kijken, misschien ontdekken ze hoe ze de bug kunnen omzeilen. Er is vooralsnog geen oplossing, maar Nintendo verteld aan Polygon dat ze aan een oplossing werken.

