Fitness Boxing 2 krijgt gratis en betaalde update

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise heeft een update gekregen. Daarnaast is er ook nieuwe betaalde DLC uitgebracht.

Veel extra liedjes en Guy

In de gratis update van de game is er een nieuwe trainer bijgekomen, Guy is zijn naam. In de introductievideo komen we zelfs zijn leeftijd en hobby te weten. Guy is een voormalig professioneel bokser. Helaas moest hij door een blessure stoppen met boksen. Zijn oefeningen zijn echter flink uitdagend en zullen de zweetdruppels zeker tevoorschijn laten komen.

Naast de gratis update van Guy is er ook betaalde DLC uitgebracht. Voor 5 euro komen er tien extra liedjes naar de game, waarop je oefeningen met de instructeurs kunt doen. Speel jij deze game? Het is te prijzen dat Fitness Boxing 2 zolang updates ontvangt. De release van deze game was namelijk op 4 december vorig jaar.