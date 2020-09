Final Fantasy XVI komt eerst naar PlayStation 5

Square Enix en Sony hebben elkaar blijkbaar niet helemaal begrepen wat betreft de exclusiviteit van Final Fantasy XVI.

Sony begon gisteren de show met de aankondiging van Final Fantasy XVI als console exclusive voor de PlayStation 5, maar ook voor de pc. De game was overigens de enige waarvan de trailer op een pc draaide met gelijkwaardige hardware als de PlayStation 5.

De trailer bevestigde aan het einde dat de game niet alleen naar de PlayStation 5 zou komen, maar ook naar de pc. Alleen heeft Square Enix dit inmiddels alweer veranderd. Op hun officiële kanalen meldt de uitgever dat alleen de PlayStation 5 als platform waar de game voor verschijnt.

Daar ging Gematsu even op onderzoek uit en kreeg als reactie dat Square Enix op dit moment geen informatie heeft over ‘andere platforms’ voor Final Fantasy 16.

Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met een gevalletje miscommunicatie. De game is waarschijnlijk altijd al een (tijdelijke) PlayStation 5 exclusive geweest en de andere platforms zouden pas later aangekondigd worden. Zo werd Final Fantasy VII Remake ook één jaar exclusief voor de PlayStation 4.

Echter heeft Sony dus gisteren onverwachts aangekondigd dat de game ook naar de pc komt, terwijl Square Enix dit voor een ander tijdstip gepland had.

De bovenstaande trailer is de 4K-versie van de trailer die we gisteravond te zien kregen, daarin is ook al de vermelding van de pc eruit gehaald. We zullen tot volgend jaar moeten wachten op nieuwe informatie over de game en wellicht krijgen we voor die tijd nog meer opheldering over de platforms waarop de game verschijnt. Voor nu staat hij dus voor 2021 in de planning voor de PlayStation 5.