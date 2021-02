Final Fantasy XIV komt naar de PlayStation 5 met een nieuwe expansion

Square Enix heeft laten weten dat Final Fantasy XIV naar de PlayStation 5 komt. Dat heeft de uitgever laten weten tijdens de showcase van de nieuwe expansion Endwalker.

Producent Naoki Yoshida heeft tijdens de Endwalker showcase wat details gegeven over de PlayStation 5 versie van de game. Spelers kunnen allerlei verbeteringen verwachten. Denk aan snellere laadtijden, betere framerates en 4K ondersteuning. De PlayStation 5 versie zal op 13 april beschikbaar zijn via een open bèta.

Yoshida heeft ook bekend gemaakt dat spelers op de PlayStation 4 versie gratis kunnen upgraden naar de PlayStation 5 versie. Dat is niet alles, want nieuwe spelers op PlayStation 5 krijgen toegang tot de game via een free trial. Spelers krijgen toegang tot A Realm Reborn en Heavensword tot aan patch 3.56. Wat volgens Square Enix twee hele games aan content is! De volledige versie van de game zal beschikbaar zijn wanneer de beta is geconcludeerd.

Naast de PlayStation 5 versie geeft Square Enix een eerste blik op Endwalker, de vierde expansion van Final Fantasy XIV. Het lijkt er op dat deze expansion veel dingen gaat toevoegen voor spelers. Waaronder:

Een hogere level cap van 80 naar 90

Nieuwe dungeons

Een nieuw verhaal

Nieuwe jobs

Nieuwe areas

Verbeteringen aan de combat en nog veel meer.

Spelers op de PlayStation 4 hoeven zich geen zorgen te maken, omdat Endwalker daar ook op zal uitkomen. Square Enix heeft bekend gemaakt dat de expansion rond de herfst periode beschikbaar zal zijn, maar wij hebben nog geen specifieke datum.