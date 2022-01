Final Fantasy XIV: Endwalker snel weer in de verkoop

Nadat Endwalker zo goed verkocht dat de servers bij Square Enix al het verkeer niet aan konden, besloten ze om het spel tijdelijk uit de verkoop te halen. Gelukkig voor degene die staan te popelen, want hij is snel weer verkrijgbaar.

De nieuwste uitbreiding van de hit-MMO Final Fantasy XIV zorgde voor urenlange wachtrijen voor het inloggen. Naast de verkopen konden nieuwe spelers ook de gratis proefversie niet meer installeren. Alles was maar te maken had met het kopen of uitproberen werd on-hold gezet. Maar, goed nieuws nu voor wie staat trappelen, grote baas Naoki Yoshida laat namelijk weten dat Endwalker vanaf 25 januari weer (digitaal) in de verkoop gaat.

Volgens het bericht wat hierover geplaatst is kijkt men eerst even aan hoe stabiel het is, alvorens de proefversie ook weer online te zetten. Gelukkig zijn ze ook bezig met het uitbreiden van de datacenters. Hierdoor komen er een aantal werelden bij, waardoor het verkeer beter verdeeld kan worden. Dit reduceert tevens ook de wachtrijen voor het inloggen.

Ben je benieuwd naar de nieuwe uitbreiding? Bekijk dan hier onze review. Ik ben er behoorlijk enthousiast over en ben blij dat er straks nog meer spelers naar Eorzea kunnen om al dit moois mee te delen. Ga jij ‘m halen, of is het niets voor jou? We horen het graag!