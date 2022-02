Final Fantasy VI Pixel Remaster nu in Europa verkrijgbaar voor Steam en Mobile

Square Enix maakt bekend dat de zesde, langverwachte release in de Final Fantasy pixel remaster-serie, Final Fantasy VI, nu in Europa verkrijgbaar is voor Steam en mobiele platformen. Fans kunnen deze geliefde RPG als 2D pixel remaster nu op een verbeterde manier beleven, met vernieuwde graphics en audio.

FINAL FANTASY VI wordt beschouwd als een van de meest geliefde games in de Final Fantasy-serie. De game stuurt spelers op reis met een divers gezelschap speelbare personages, elk met hun eigen verhalen, doelen en lotgevallen. Spelers kunnen vaardigheden, spreuken en summons van hun teamgenoten aanpassen met het hooggeprezen magicite-systeem.

De Final Fantasy VI pixel remaster laat spelers de geliefde opera-scène op een vernieuwde manier beleven, inclusief nieuwe stemmen en animaties. Fans kunnen de iconische scène nu beleven met gesproken stemmen in Japans, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Koreaans*.

* De taal van de stemmen wordt bepaald door de taal die is geselecteerd op de configuratiepagina van de game. Bij spelers die een niet-ondersteunde taal selecteerden, worden de stemmen standaard ingesteld op Engels of Japans.

Daarnaast kunnen spelers genieten van vele verbeteringen en updates voor FINAL FANTASY VI, inclusief:

• Universeel verbeterde 2D-pixel-graphics, met iconische FINAL FANTASY-pixelontwerpen van de oorspronkelijke artist en huidige mede-ontwikkelaar Kazuko Shibuya.

• Prachtige nieuwe arrangementen van de soundtrack in een getrouwe FINAL FANTASY-stijl, samengesteld onder toezicht van de originele componist Nobuo Uematsu.

• Verbeterde gameplay, inclusief gemoderniseerde gebruikersinterface, auto-gevechtsopties en meer.

• Diverse extra’s zoals het bestiarium, de illustratiegalerij en de muziekspeler.

Wie Final Fantasy VI vóór 9 maart aanschaft op Steam ontvangt diverse vroege-aanschafbonussen, inclusief vier wallpapers, vijf muziektracks en 20% korting. De wallpapers, instrumentale muziektracks en de speciale timelapse muziektracks (die beginnen als de originele tracks maar geleidelijk overgaan in de nieuwe arrangementen) zijn verkrijgbaar als vroege aanschaf-bonussen of via de bundel op Steam. Het betreft de volgende tracks:

• The Decisive Battle (Timelapse Remix)

• Terra’s Theme (Timelapse Remix)

• Searching for Friends (Timelapse Remix)

• Locke’s Theme (Timelapse Remix)

• Aria di Mezzo Carattere (instrumentaal)

Alle zes games van de pixel remaster-serie zijn gebundeld te koop als de Final Fantasy I-VI-bundel voor nog meer korting.