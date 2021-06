Final Fantasy IX krijgt animatieserie

Square Enix en Cyber Group Studios slaan de handen ineen om een van de populairste games in de franchise naar het kleine scherm te brengen.

Het in Parijs gevestigde Cyber Group Studios is een animatiestudio die zowel het animeren als het distribueren op zich neemt. De serie richt zich op kids van acht tot dertien jaar. Final Fantasy IX gaat over een groepje dieven die per ongeluk de prinses kidnappen. Van het een komt het ander, voor ze het weten zijn bezig om de wereld te redden van een groot conflict.

De serie wordt snel gepitched voor verschillende broadcasters, aldus CEO Pierre Sissmann. Hoeveel afleveringen er komen en hoelang deze gaan duren is vooralsnog niet bekend. Hopelijk krijgen we snel wat te zien van de serie!

Final Fantasy IX is niet de eerste in de franchise die verfilmd wordt, eerder kwam er al een film van Final Fantasy VII, Advent Children genaamd. Ook andere games worden ondertussen verfilmd of geanimeerd, zoals Resident Evil en Monster Hunter.