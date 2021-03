Final Fantasy 7 Remake Part 2 maakt volledig gebruik van de hardware van de PlayStation 5

Alhoewel Final Fantasy 7 Remake Intergrade er mooier uit ziet en soepeler zal draaien op de PlayStation 5, zal Part 2 pas echt volledig gebruik maken van de extra rekenkracht van Sony’s nieuwe console.

De geüpgraded versie van de remake die vorig jaar hoge ogen wist te scoren, werd vorige week tijdens de State of Play van Sony aangekondigd. Alhoewel de aankondiging niet echt een verrassing was, toonde de gameplay toch weer net iets scherper ogende beelden en zagen we het verschil tussen de performance en framerate modi.

De game gaat zelfs gebruik maken van de features van de PlayStation 5, maar maakt gek genoeg niet gebruik van de volledige kracht van de PlayStation 5. Volgens game director Tetsuya Nomura zal dat pas bij Part 2 van de Final Fantasy 7 remake gaan gebeuren. In een gesprek met Famitsu geeft Nomura te kennen dat functies als de haptische feedback en 3D Audio niet worden ondersteund door Intergrade.

“De graphics, belichting en texturen zijn de belangrijkste aanpassingen in Intergrade, maar er zijn ook milieueffecten zoals mist toegevoegd om het gevoel van realisme en de onderdompeling in de wereld verder te versterken”, aldus Nomura, zoals vertaald door VGC.“Adaptieve triggers worden gedeeltelijk ondersteund. Maar als je alle functies van PlayStation 5 wilt gebruiken, wacht dan alstublieft op de volgende game, waar we helemaal opnieuw kunnen beginnen, ”voegde hij eraan toe.

Dit is niet bijzonder verrassend, aangezien games zelden volledig profiteren van nieuwe hardware en de bijbehorende functies bij de release. Het Final Fantasy 7 Remake-vervolg zal worden ontwikkeld met PS5 in gedachten, dus het is waarschijnlijker dat het uitblinkt in het laten zien van de hardware, om nog maar te zwijgen van het bouwen van de game op manieren die niet mogelijk zijn op PS4.

Het nieuws over deel 2 is mager. We weten dat het in productie is bij Square Enix en dat het team de verwachtingen van fans wil blijven ondermijnen. De game moet overigens nog officieel worden aangekondigd.