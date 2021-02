Final Fantasy 7 Remake, Maquette en Remnant zijn de PS Plus-games van maart

Sony heeft, nadat de games eerder lekte, bevestigd dat Final Fantasy 7 Remake, Maquette, Farpoint en Remnant: From the Ashes de PlayStation Plus-games van maart zijn.

De games zijn vanaf aanstaande dinsdag als PlayStation Plus-abonnement binnen te halen. Opvallend detail is wel dat degene die de PlayStation 4-versie van Final Fantasy 7 Remake binnenhalen niet de gratis upgrade naar de PlayStation 5-versie krijgen in juni. Daarentegen moeten we een gegeven paard niet in de bek kijken.

Naast Final Fantasy 7 is ook Remnant: From the Ashes een PlayStation 4-titel. Daarnaast is Farpoint het extraatje deze maand voor PlayStation VR-eigenaren en kunnen we deze game zeker aanraden! Alleen Maquette is alleen voor de PlayStation 5, al kan deze console de andere games ook gewoon spelen dankzij diens backwards compatibality features.

Vergeet voor dinsdag niet de games van deze maand even snel te downloaden!