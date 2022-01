Final Fantasy 16 met een half jaar uitgesteld vanwege Covid

Square Enix zou ons afgelopen jaar nog een grote update voor Final Fantasy 16 geven, maar zag toch in dat dit niet haalbaar was.

Op Twitter liet producer Naoki Yoshida weten dat de game met een half jaar is uitgesteld vanwege de Covid pandemie. We zouden in de tweede helft van 2021 meer informatie krijgen, maar dit komt er dus niet vanwege goede redenen.

De producer verontschuldigt zich wel voor het uitstellen, maar ziet in dat de pandemie voor allerlei probleempjes zorgt bij de ontwikkeling en kiest dus nu om de game uit te stellen (en de grote update dus ook).

A message from Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida. #FF16 #FFXVI pic.twitter.com/qtfJUUp6LA — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) December 27, 2021

In de lente van dit jaar zal er dus alsnog een update worden gegeven over de ontwikkeling van Final Fantasy 16, dus fans zullen nog even geduld moeten hebben.

Final Fantasy 16 werd tijdens een State of Play stream van Sony aangekondigd en komt (mogelijk tijdelijk) exclusief naar de PlayStation 5.