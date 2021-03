Final Fantasy 16 komt volgens advertentie iets later naar PC

Een advertentie van Sony Brazilië doet vermoeden dat pc-spelers iets langer op Final Fantasy 16 zullen moeten wachten dan PlayStation 5-gebruikers.

Final Fantasy 16 werd tijdens de PlayStation Showcase van september aangekondigd voor de pc en PS5 en pc-gebruikers gingen er eigenlijk vanuit dat de game gelijktijdig met de PS5-versie zou verschijnen. Dit lijkt dus niet helemaal op te gaan, althans als we een advertentie van Sony Brazilië mogen geloven.

Daarin wordt namelijk gemeld dat de PlayStation 5-versie van Final Fantasy 16 ‘voor een bepaalde tijd enkel op PlayStation 5’ verkrijgbaar is. Het kan natuurlijk ook gewoon een zet zijn van Sony om duidelijk te maken dat de game in eerste instantie niet naar de Switch en Xbox Series-consoles komt, maar het zou dus ook kunnen dat de pc-versie later verschijnt.

Dit komt ook doordat Square Enix niet heel duidelijk is over wanneer deze game nou precies wel of niet op welke console verschijnt. Word ongetwijfeld vervolgd!