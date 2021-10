FIFA statement lijkt EA tegen het zere been te trappen

Er wordt al een paar weken gespeculeerd over een mogelijk nieuwe naam voor de footie FIFA en uitspraken van de voetbalorganisatie lijken alleen maar olie op het vuur te gooien.

Het bedrijf liet dit weekend namelijk doorschemeren dat voetbalgames en eSports ‘niet één partij moet zijn die alle rechten controleert en exploiteert’. Het lijkt toch duidelijk dat dit gericht is naar EA, dat eigenlijk een monopolypositie heeft met hun franchise.

Het is een behoorlijk flamboyante week geweest in de wereld van voetbalgames — nadat EA had gesuggereerd dat de FIFA-serie zijn nu klassieke branding zou kunnen laten vallen, heeft de uitgever het handelsmerk EA Sports FC laten vastleggen (wat een hint naar hoe de toekomst van de serie zou kunnen zijn).

Dit gebeurde blijkbaar omdat de FIFA blijkbaar op zoek was naar meer dan het dubbele van de kosten van zijn licentie, en EA meer dan $ 1 miljard per vierjarige WK-cyclus in rekening wilde brengen om de FIFA-branding te behouden.

Nu, alsof het een directe reactie is op de publieke gebaren van EA om de FIFA-naam te schrappen, heeft het voetballichaam gereageerd met een verklaring die geen klappen uitdeelt.

“FIFA is optimistisch over zijn toekomst in gaming en eSports op lange termijn na een uitgebreide en strategische beoordeling van de gaming- en interactieve entertainmentmarkt”, aldus de verklaring. “Technologie- en mobiele bedrijven concurreren nu actief om geassocieerd te worden met FIFA, zijn platforms en wereldwijde toernooien. Daarom werkt FIFA samen met verschillende spelers uit de sector, waaronder ontwikkelaars, investeerders en analisten, om een ​​langetermijnvisie op te bouwen voor de gaming-, eSports- en interactieve entertainmentsector.”

Dat zou slecht nieuws kunnen zijn voor EA: hoewel PES-opvolger eFootball bij de eerste hindernis leek te vallen met de mislukte lancering eind vorige maand, zijn er andere voetbalgaming-concurrenten die een levensvatbare bedreiging kunnen vormen voor FIFA (zoals het onlangs onthulde UFL-voetbal).

Alsof het EA rechtstreeks wil uitdagen, merkt de verklaring ook op dat de FIFA “enthousiast is over het gebruik van de FIFA World Cup [en FIFA Women’s World Cup] als platforms om opwindende nieuwe games en eSports-aanbiedingen te lanceren en te integreren.”

Het is een sannende tijd om een ​​voetbalfan te zijn, want het lijkt erop dat de zaken voor het eerst in meer dan tien jaar echt gaan opschudden.