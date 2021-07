FIFA 22’s Ultimate Edition geeft alleen een gratis upgrade voor nieuwe consoles

Spelers die de standaard versie van FIFA 22 op de PlayStation 4 of Xbox One kopen, kunnen niet gratis upgraden naar de versie voor de nieuwe consoles.

Vorig jaar was het namelijk nog wel mogelijk om gratis te upgraden van last-gen naar current-gen consoles, maar EA gaat het dit jaar over een andere boeg gooien. Het feit dat je niet aan een PlayStation 5 of Xbox Series-consoles kunt komen, heeft men maling aan, althans betreffende de upgrade.

De gratis upgrade is namelijk alleen verkrijgbaar voor degene die de duurste versie van de footie in huis halen. De Ultimate Edition kost nog net geen 100 euro en komt met Dual Entitlement. In de FAQ van de game wordt onthuld dat dit eigenlijk betekent dat je meer geld kwijt bent voor het upgraden van je console. Je zult namelijk een andere versie moeten kopen om toegang te krijgen tot de versie voor de nieuwe consoles. Er is dus geen spraken meer van een upgradeplan, zoals dat bij andere games vaak wel het geval is.

“Dual Entitlement is alleen beschikbaar bij aankoop van de FIFA 22 Ultimate Edition. De standaardeditie van FIFA 22 bevat geen dubbele rechten. Dat betekent dat als je FIFA 22 Standard Edition op PS4 koopt en later upgradet naar PS5, je de PS5-versie van de game moet kopen om te spelen,” aldus de FAQ.

Mocht je toch voor de duurdere versie van de game gaan, zal je niet alleen een “gratis” upgrade krijgen, maar ook vier dagen eerder toegang, 4600 FIFA points en een FUT Heroes voetballer als je voor 11 augustus je pre-order plaatst.

FIFA 22 staat voor 1 oktober gepland voor de pc, PlayStation 4 en 5, Nintendo Switch (Legacy Edition), Google Stadia, Xbox One en Series-consoles. Gisteren werd de game officieel onthuld, net als de Hypermotion technologie voor de nieuwe consoles.