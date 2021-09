FIFA 22 toont vernieuwingen van Volta modus

FIFA 22 komt over iets meer dan twee weken uit en EA Sports heeft her en der al getoond wat er allemaal gaat veranderen. Zo toont men vandaag de vernieuwingen van de Volta modus.

Volta is de straat/ zaalvoetbalmodus die in 2019 werd geïntroduceerd. In de onderstaande trailer geeft de ontwikkelaar onder andere te kennen dat de modus nieuwe seizoenen zal introduceren. Daarin zullen spelers nieuwe cosmetische items kunnen vrijspelen.

FIFA 22 verschijnt op 1 oktober voor de pc, Google Stadia, PlayStation 4 en 5, Nintendo Switch, Xbox One en Series-consoles.