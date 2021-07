FIFA 22 officieel onthuld; verschijnt op 1 oktober

EA heeft FIFA 22 middels een trailer onthuld en daarin maken we kennis met de Hypermotion technologie die de game aandrijft.

De uitgever spreekt dus over een technologie die “de meest realistische, vloeiende en responsieve voetbalervaring voor currrent-gen consoles (PS5 en Xbox Series) en Stadia, die de rauwe emotie, passie en het fysieke aspect van the World’s game tot uiting brengen”.

HyperMotion technology maakt het volgens het persbericht de integratie mogelijk van de allereerste motion capture van 22 professionele voetballers die op hoge intensiteit spelen. Daarnaast leert EA’s eigen machine learning algorithm van meer dan 8,7 miljoen frames van hoogstaande match capture, waardoor het nieuwe animaties in real time schrijft, waardoor het organische voetbalbewegingen creëert in verschillende interacties op het veld. Of het nu gaat om een schot, pass of voorzet, HyperMotion transformeert hoe spelers bewegen met en zonder bal.

“FIFA22 biedt miljoenen fans overal ter wereld de kans om op een ongeëvenaarde manier interactie te hebben met de sport waar ze van houden,” zei Nick Wlodyka, GM EA SPORTS FIFA. “Elke speler ervaart FIFA op zijn eigen manier, maar de gameplay op het veld is een constante factor voor iedereen, dus zijn we zeer verheugd dat we een nieuwe innovatie op dit gebied kunnen aanbieden. HyperMotion brengt dat naar een nog hoger niveau op next-gen consoles en Stadia en verandert volledig hoe de game aanvoelt.”

De nieuwe game biedt ook nieuwe en innovatieve kenmerken op andere gameplay-facetten, en de bekende modi waaronder Career Mode, Volta, Pro Club en FIFA Ultimate Team.

Fans kunnen meer consistentie en te onderscheiden persoonlijkheden tussen de doelpalen verwachten met een complete vernieuwing van het keeper-systeem, een volledig nieuwe Create a Club-ervaring in Career Mode, opnieuw geconfigureerde gameplay in VOLTA FOOTBALL, en de introductie van FIFA Ultimate Team Heroes, compleet nieuwe items die verhalen van cultspelers en publiekslievelingen vertegenwoordigen. Meer nieuws over alle innovaties in FIFA 22 zal gedurende de zomer volgen.

Paris Saint-Germain aanvaller en wereldwijd voetbalicoon Kylian Mbappé siert de FIFA-cover voor het tweede jaar op rij, wat hem een van de weinigen maak die twee keer achter elkaar de “cover star status” heeft weten te bereiken, naast anderen als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

“Het is geweldig om twee keer achter elkaar op de FIFA-cover te staan”, zei Kylian Mbappé. ”Ik heb een hele bijzondere relatie met de game en kijk ernaar uit om samen met jullie allemaal van FIFA 22 te gaan genieten”.

FIFA 22 staat voor 1 oktober op de planning en komt dan naar de pc, PlayStation 4 en 5, Nintendo Switch (Legacy Edition), Google Stadia, Xbox One en Series-consoles.