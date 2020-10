FIFA 21 laat niet al je progressie overnemen naar PlayStation 5

De PlayStation 5 maakt zichzelf niet populair door het gebrek aan mogelijkheden om oude opslagbestanden van de PlayStation 4 over te nemen. Ook in FIFA 21 zijn niet al je bestanden mee te nemen.

Sterker nog: je kunt alleen je progressie uit FUT 21 en Volta meenemen als je de overstap maakt naar de PlayStation 5. Dus als je aanstaande vrijdag van plan bent om de game in huis te halen, is dit misschien wel iets om rekening mee te houden. Al je progressie uit alle andere modi zoals Online Seasons, Co-Op Seasons, Career Mode en Pro Clubs zullen dus helaas niet meegenomen kunnen worden.

Dit is dus niet de eerste game waarbij dit niet (volledig) mogelijk is. Zo zullen eigenaren van Dirt 5, Maneater en Yakuza: Like a Dragon helemaal geen progressie mee kunnen nemen naar de next-gen console.