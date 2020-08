FIFA 21 heeft geen cross-play

Hoewel steeds meer games gebruik maken van cross-play ondersteuning, zal FIFA 21 niet worden voorzien van deze functie.

Dit werd bekend nadat een fan op Twitter vroeg of dit mogelijk wordt zodat hij eventueel met iemand kan spelen die op een PlayStation 4 heeft, zodra hij de overstap naar PlayStation 5 heeft gemaakt. Daarop kreeg hij als antwoord dat dit niet mogelijk is, maar dat wel zijn FIFA Ultimate Team progressie overgezet kan worden van de PlayStation 4 naar PlayStation 5 of van Xbox One naar Xbox Series X.

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.

However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 10, 2020