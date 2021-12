Feestelijke aanbiedingen in de Nintendo eShop

Voor het geval je het nog niet wist; er zijn feestelijke aanbiedingen te vinden in de Nintendo eShop. Dat betekent dat sommige games, alleen digitaal, flink in prijs zijn gezakt.

Ook grotere games flink afgeprijsd

Tot en met 30 december zijn allerlei titels in de aanbieding. Van Among Us tot aan Mario & Rabbids: Kingdom Battle. Het gebeurt steeds vaker dat Nintendo besluit om voor een bepaalde periode games, flinke korting te geven. Zo is Rayman Legends nu voor 10 euro te krijgen in plaats van 40 euro en is Dragonball FighterZ zelfs van 60 euro naar 9,50 euro gezakt. Dit zijn maar enkele voorbeelden, kijk vooral op de website van Nintendo voor alle andere games. Er zitten ook heel veel indie titels bij, zoals Cuphead of Eastward.

De verleiding is op deze manier vrij moeilijk te weerstaan. Welke games heb jij al gescoord tijdens deze feestelijke aanbiedingen?